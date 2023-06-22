Россейкина Михаил Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.05.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1886
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1906
Сын: Россейкин Макарий Михайлович
Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
19.08.1911
Дочь: Россейкина Наталия Михайловна
Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
05.12.1913
Сын: Россейкин Спиридон Михайлович
Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
14.01.1916
Сын: Россейкин Иоанн Михайлович
Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна
Рождение ребёнка
26.08.1918
Дочь: Россейкина Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна
Смерть
Неизвестно