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Россейкина Михаил Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.05.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1886

Отец: Россейкин Сергей Алексеевич

Мать: Россейкина Меланья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
19.01.1906

Сын: Россейкин Макарий Михайлович

Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
19.08.1911

Дочь: Россейкина Наталия Михайловна

Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
05.12.1913

Сын: Россейкин Спиридон Михайлович

Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
14.01.1916

Сын: Россейкин Иоанн Михайлович

Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Рождение ребёнка
26.08.1918

Дочь: Россейкина Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Россейкина (Африканова) Анастасия Борисовна

Смерть
Неизвестно

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