Гилязетдинов Шайхутдин Гилязутдинович
Место рождения
Дата рождения21.02.1893 ст.
Дата смерти21.05.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1923
Сын: Гилязев Рашид Шайхутдинович
Мать ребёнка: Гилязетдинова Марьям Закировна
Рождение ребёнка
31.08.1925
Дочь: Голубева Асия Шайхутдиновна
Мать ребёнка: Гилязетдинова Марьям Закировна
Смерть
21.05.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)