Гилязетдинов Шайхутдин Гилязутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гилязетдинов Шайхутдин Гилязутдинович

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Место рождения

Кугушево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.02.1893 ст.

Дата смерти

21.05.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кугушево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.09.1923

Сын: Гилязев Рашид Шайхутдинович

Мать ребёнка: Гилязетдинова Марьям Закировна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
31.08.1925

Дочь: Голубева Асия Шайхутдиновна

Мать ребёнка: Гилязетдинова Марьям Закировна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
21.05.1971
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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