(Литвинова) Евфросинья Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Литвинов Иван Климентович
Отец ребёнка: Литвинов Климент Меркулович
Рождение ребёнка
24.09.1799
Дочь: (Литвинова) Фекла Климентовна
Отец ребёнка: Литвинов Климент Меркулович
Рождение ребёнка
12.12.1801
Сын: Литвинов Спиридон Климентович
Отец ребёнка: Литвинов Климент Меркулович