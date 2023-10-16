(Литвинова) Евфросинья Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Литвинова) Евфросинья Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Литвинов Иван Климентович

Отец ребёнка: Литвинов Климент Меркулович

Рождение ребёнка
24.09.1799

Дочь: (Литвинова) Фекла Климентовна

Отец ребёнка: Литвинов Климент Меркулович

Рождение ребёнка
12.12.1801

Сын: Литвинов Спиридон Климентович

Отец ребёнка: Литвинов Климент Меркулович

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