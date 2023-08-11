Лукьянов трофим лукич
Место рождениямелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Трофимов лука
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Васильева евдокия
Пропал без вести (военное)
03.07.1915 ст.
Смерть
Неизвестно