Лукьянов трофим лукич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов трофим лукич

Место рождения

мелекес бетькинская волость мензелинский уезд уфимская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

Еп
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Трофимов лука

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1908 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Васильева евдокия

Пропал без вести (военное)
03.07.1915 ст.
Смерть
Неизвестно

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