Соловьев Алексей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоловьев Алексей Андреевич

Соловьев Алексей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1908 г.р.

Мать

Около 1909 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Соловьев Андрей

Мать: Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева ?

Рождение ребёнка
Около 1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close