Соловьев Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Отец: Соловьев Андрей
Мать: Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева ?
Рождение ребёнка
Около 1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева ?
Смерть
Неизвестно