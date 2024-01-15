Вересова (Комлякова) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вересова (Комлякова) Мария Николаевна

Место рождения

Вологодская губ., Кадниковский уезд, Закушская волость, с. Чирково

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская губ., Кадниковский уезд, Закушская волость, с. Чирково
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вересов Иван Александрович

Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево
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