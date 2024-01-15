Вересова (Комлякова) Мария Николаевна
Место рожденияВологодская губ., Кадниковский уезд, Закушская волость, с. Чирково
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Вологодская губ., Кадниковский уезд, Закушская волость, с. Чирково
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Вологодская губ., Вологодский уезд, Боровецкая волость, д. Кощеево