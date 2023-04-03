Ларионова (Экономова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионова (Экономова) Анастасия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1997

Пол

Женский

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Экономов Сергей

Мать: Экономова ?

Бракосочетание
11.10.1928

Муж: Голубь Израиль Моисеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Развод
02.03.1930

Муж: Голубь Израиль Моисеевич

Рождение ребёнка
25.02.1931

Сын: Ларионов Лев

Отец ребёнка: Голубь Израиль Моисеевич

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
1933

Муж: Ларионов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Ларионов Сергей

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларионов Юрий

Отец ребёнка: Ларионов Сергей Степанович

Смерть
1997
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