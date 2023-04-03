Ларионова (Экономова) Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1997
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Экономов Сергей
Мать: Экономова ?
Бракосочетание
11.10.1928
Развод
02.03.1930
Рождение ребёнка
25.02.1931
Сын: Ларионов Лев
Отец ребёнка: Голубь Израиль Моисеевич
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
1946
Сын: Ларионов Сергей
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ларионов Юрий
Отец ребёнка: Ларионов Сергей Степанович
Смерть
1997