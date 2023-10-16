Крутских Агафья Артемовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Прасковья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Родион Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Крутских Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Авдотья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Крутских Симон Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Степанович
Смерть
Неизвестно