Крутских Агафья Артемовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских Агафья Артемовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Прасковья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Родион Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Крутских Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Крутских Симон Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Степанович

Смерть
Неизвестно

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