Климович Галина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1960
Дата смерти13.06.2005
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960
Отец: Климович Петр
Мать: Климович Надежда
Рождение ребёнка
26.07.1997
Сын: Быстренко Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
07.09.1998
Дочь: Киреева Майя Андреевна
Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич
Тарасовский, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климович Георгий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстренко Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климович Ангелина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Быстренко Вячеслав Николаевич
Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Быстренко Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.06.2005