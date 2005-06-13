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Климович Галина Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1960

Дата смерти

13.06.2005

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1960

Отец: Климович Петр

Мать: Климович Надежда

Рождение ребёнка
26.07.1997

Сын: Быстренко Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
07.09.1998

Дочь: Киреева Майя Андреевна

Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич

Тарасовский, Тарасовский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климович Георгий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстренко Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климович Ангелина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Быстренко Вячеслав Николаевич

Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Быстренко Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Быстренко Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быстренко Николай Николаевич

Смерть
13.06.2005
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