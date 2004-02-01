Журавлева (Серебрякова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.06.1928
Дата смерти01.02.2004
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1928
Отец: Серебряков Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1957
Сын: Журавлев Валерий
Отец ребёнка: Журавлев Виктор
г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлев Александр
Отец ребёнка: Журавлев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Журавлев Виктор
Смерть
01.02.2004