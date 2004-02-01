Журавлева (Серебрякова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЖуравлева (Серебрякова) Александра

Журавлева (Серебрякова) Александра

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.06.1928

Дата смерти

01.02.2004

Пол

Женский

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1928

Отец: Серебряков Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1957

Сын: Журавлев Валерий

Отец ребёнка: Журавлев Виктор

г. Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлев Александр

Отец ребёнка: Журавлев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Журавлев Виктор

Смерть
01.02.2004
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close