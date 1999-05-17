Путяева (Федонюк) Лилия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путяева (Федонюк) Лилия Андреевна

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Место рождения

Russian Federation

Дата рождения

21.01.1923

Дата смерти

17.05.1999

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1899 г.р.

Муж

Около 1923 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923

Отец: Федонюк Андрей

Мать: Федонюк Августина Антоновна

Russian Federation
Рождение ребёнка
17.08.1947

Сын: Путяев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Путяев Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Путяев Сергей Александрович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1967

Муж: Путяев Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путяев Сергей Александрович

Смерть
17.05.1999
Москва, город федерального значения Москва
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