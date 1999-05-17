Путяева (Федонюк) Лилия Андреевна
Место рожденияRussian Federation
Дата рождения21.01.1923
Дата смерти17.05.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1923
Отец: Федонюк Андрей
Russian Federation
Рождение ребёнка
17.08.1947
Сын: Путяев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Путяев Сергей Александрович
Рождение ребёнка
19.02.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Путяев Сергей Александрович
Развод
1967
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.1999