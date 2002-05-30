Осипов Андрей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1978
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1978
Отец: Осипов Николай Иванович
Мать: Анна Валентиновна
Рождение ребёнка
30.05.2002
Дочь: Осипова Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Осипова Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
15.07.2012
Дочь: Осипова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Дюк Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюк Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Елена Сергеевна
Смерть
Неизвестно