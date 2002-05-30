Осипов Андрей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипов Андрей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1978

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1978

Отец: Осипов Николай Иванович

Мать: Анна Валентиновна

Рождение ребёнка
30.05.2002

Дочь: Осипова Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Осипова Елена Сергеевна

Рождение ребёнка
15.07.2012

Дочь: Осипова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Дюк Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюк Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Елена Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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