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Anderson-Bryleva Natalia Алесандровна

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Место рождения

Петрозаводск

Дата рождения

02.01.1977

Пол

Женский

Добавил:

А
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1977

Отец: Брылёв - Brylev Александр - Alexandro Филиппович

Мать: Андерсон- Andersson ( Брылёва ) Ирина Вейкковна

Петрозаводск
Рождение ребёнка
27.08.1998

Дочь: Андерсон- Andersson Эрика Джулианна - Erika Dzhulianna Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Тампере
Рождение ребёнка
27.08.1998

Дочь: Андерсон - Anderson Катрин Дженнифер -( Katrin Dzhennifer ) Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Тампере
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