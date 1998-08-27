Anderson-Bryleva Natalia Алесандровна
Место рожденияПетрозаводск
Дата рождения02.01.1977
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1977
Отец: Брылёв - Brylev Александр - Alexandro Филиппович
Петрозаводск
Рождение ребёнка
27.08.1998
Дочь: Андерсон- Andersson Эрика Джулианна - Erika Dzhulianna Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Тампере
Рождение ребёнка
27.08.1998
Дочь: Андерсон - Anderson Катрин Дженнифер -( Katrin Dzhennifer ) Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Тампере