Корсикова Праскева Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867 ст.
Сын: Корсиков Архипов Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Феоктистов
Рождение ребёнка
1868 ст.
Дочь: Домбровская (Корсикова) Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Феоктистов
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.
Дочь: Корсикова Анна Дмитриева
Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Феоктистов
Смерть
Неизвестно