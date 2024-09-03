Корсикова Праскева Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсикова Праскева Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсиков Дмитрий Феоктистов

Рождение ребёнка
1867 ст.

Сын: Корсиков Архипов Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Феоктистов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1868 ст.

Дочь: Домбровская (Корсикова) Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Феоктистов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1873 ст.

Дочь: Корсикова Анна Дмитриева

Отец ребёнка: Корсиков Дмитрий Феоктистов

Бежецк, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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