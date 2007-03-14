Коковина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коковина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1902

Дата смерти

14.06.1972

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1922

Сын: Коковин Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Коковин Николай

Рождение ребёнка
25.06.1937

Сын: Коковин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Коковин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коковин Николай

Смерть
14.06.1972
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