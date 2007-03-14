Коковина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1902
Дата смерти14.06.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.02.1922
Сын: Коковин Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Коковин Николай
Рождение ребёнка
25.06.1937
Сын: Коковин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Коковин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коковин Николай
Смерть
14.06.1972