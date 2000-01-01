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кн. Дулов Иван Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Пол

Мужской

Отец

До 1758 г.р.

Мать

1768 г.р.

Жена

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Дети

1826 г.р.
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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Дулов Федор Алексеевич

Мать: Кн. Дулова Александра Осиповна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Кн. Дулов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна

Zadonsk, Zadonsky District, Lipetsk Oblast, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дулова Любовь Николаевна

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