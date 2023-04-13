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Klein Yehezkel

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Место рождения

Chrzanow, Lesser Poland Voivodeship Poland

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1864 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Klein Leibel Arie

Мать: Klein Rywka Haja

Chrzanow, Lesser Poland Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Klein Rosa

Gorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland
Смерть
1943
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