Klein Yehezkel
Место рожденияChrzanow, Lesser Poland Voivodeship Poland
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: Klein Leibel Arie
Мать: Klein Rywka Haja
Chrzanow, Lesser Poland Voivodeship Poland
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Klein Rosa
Gorlice, Lesser Poland Voivodeship Poland
Смерть
1943