Аймалов Ахмед — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аймалов Ахмед

Место рождения

г.Самарканд,Узбекистан

Дата рождения

1924

Дата смерти

31.08.1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Сайфуллин Аймаль

Мать: Сайфуллина Айша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аймалова (Алиева) Файзия

Рождение ребёнка
10.12.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аймалова (Алиева) Файзия

Смерть
31.08.1955
Похороны
Неизвестно

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