Еганова (Харитонова) Евдокия Федоровна
Место рождения
Дата рождения1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1901 ст.
Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.
Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович
Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.
Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович
Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.
Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович
Рождение ребёнка
29.04.1908 ст.
Дочь: Еганова Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.
Дочь: Еганова Анна Семеновна
Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович
Смерть
Неизвестно