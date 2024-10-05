Еганова (Харитонова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еганова (Харитонова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Быкова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Быкова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
27.01.1901 ст.

Муж: Еганов Симеон/Семен Федорович

Ишим, город Ишим, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.09.1903 ст.

Сын: Еганов Иосиф Семенович

Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович

Смирное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
13.01.1906 ст.

Сын: Еганов Павел Семенович

Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
08.05.1907 ст.

Сын: Еганов Николай Семенович

Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
29.04.1908 ст.

Дочь: Еганова Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович

Сорочкина, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.

Сын: Еганов Георгий Семенович

Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович

Смирное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
28.08.1910 ст.

Дочь: Еганова Анна Семеновна

Отец ребёнка: Еганов Симеон/Семен Федорович

Смирное, Казанский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
Неизвестно

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