Таргариен Алисанна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таргариен Алисанна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Таргариен Эйнис I

Мать: не указана

Рождение ребёнка
55

Сын: Таргариен Эймон

Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I

Рождение ребёнка
64

Дочь: Таргариен Дейлла

Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таргариен Джейхейрис I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Таргариен Алисса

Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Таргариен Бейлон

Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I

Смерть
Неизвестно
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