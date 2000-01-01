Таргариен Алисанна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Таргариен Эйнис I
Мать: не указана
Рождение ребёнка
55
Сын: Таргариен Эймон
Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I
Рождение ребёнка
64
Дочь: Таргариен Дейлла
Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Таргариен Алисса
Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Таргариен Бейлон
Отец ребёнка: Таргариен Джейхейрис I
Смерть
Неизвестно