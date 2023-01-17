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Лукия Исидорова

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Место рождения

Малый Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1839 г.р.

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1833

Отец: Исидор Егоров

Мать: не указана

Малый Жужгес, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
25.01.1857 ст.

Муж: Григорий Семёнов

Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених - деревни Валадор-Докьи отданного в военную службу Симеона Васильева сын новокрещанин из вотяков Григорий Симеонов, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия И... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Татьяна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Мария Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Григорий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1875

Сын: Гавриил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Семёнов

Четкерь, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
по исповедным ведомостям
Смерть
Неизвестно
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