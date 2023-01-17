Лукия Исидорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1833
Отец: Исидор Егоров
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1857 ст.
Муж: Григорий Семёнов
Вавож, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
жених - деревни Валадор-Докьи отданного в военную службу Симеона Васильева сын новокрещанин из вотяков Григорий Симеонов, православного вероисповедания, первым браком, 18 лет. невеста - девица Лукия И... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1860
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1862
Дочь: Татьяна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Мария Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Григорий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
по исповедным ведомостям
Рождение ребёнка
Около 1875
Сын: Гавриил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Семёнов
по исповедным ведомостям
Смерть
Неизвестно