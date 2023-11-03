Банцирева Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Банцирева Пелагея Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Банцирев Яков

Мать: Анна

Смерть
Неизвестно
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