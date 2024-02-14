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Алешкин Уразай N1C1

Место рождения

д.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Уразаев Алмет

Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы

Рождение ребёнка
1750

Сын: Ишмет Уразаев

Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы

Рождение ребёнка
1758

Сын: Зирман Уразаев №17-46

Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Уразаева) Шаржи

Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы

Рождение ребёнка
1783

Сын: Уразаев Минька

Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы

Смерть
Неизвестно

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