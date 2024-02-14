Алешкин Уразай N1C1
Место рожденияд.Малые Ширданы Ширданскую волость Свияжского уезда Казанской губерни
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Ишалин Альмухамед (Алешка) N1C1
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Сын: Уразаев Алмет
Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы
Рождение ребёнка
1750
Сын: Ишмет Уразаев
Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Уразаева) Шаржи
Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы
Рождение ребёнка
1783
Сын: Уразаев Минька
Мать ребёнка: Ширкя Сындык Кызы
Смерть
Неизвестно