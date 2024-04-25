Набокова Марфа (Мария) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНабокова Марфа (Мария) Яковлевна

Набокова Марфа (Мария) Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
05.05.1924

Дочь: Теплых Александра Тимофеевна

Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
?.01.1926

Сын: Теплых Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Теплых Валерий Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.05.1939

Дочь: Теплых Обоскалова Елена Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.