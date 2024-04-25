Набокова Марфа (Мария) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
05.05.1924
Дочь: Теплых Александра Тимофеевна
Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
?.01.1926
Отец ребёнка: Теплых Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
1937
Сын: Теплых Валерий Тимофеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.05.1939
Дочь: Теплых Обоскалова Елена Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно