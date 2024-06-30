Певневец Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Певневец Мария
Рождение ребёнка
12.06.?
Дочь: Бобченок (Певневец) Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна
Рождение ребёнка
04.12.?
Дочь: Головенко (Певневец) Марьяна Ивановна
Мать ребёнка: Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна
Смерть
Неизвестно