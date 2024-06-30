Певневец Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПевневец Иван Васильевич

Певневец Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Певневец Мария

Рождение ребёнка
12.06.?

Дочь: Бобченок (Певневец) Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна

Рождение ребёнка
04.12.?

Дочь: Головенко (Певневец) Марьяна Ивановна

Мать ребёнка: Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Певневец (Ильенко) Анна (Галина) Петровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.