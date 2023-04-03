Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Таранов Григорий

Отец ребёнка: Таранов Василий

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Таранов Василий

Рождение ребёнка
28.06.1857

Сын: Таранов Сергий

Отец ребёнка: Таранов Василий

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таранов Василий

Место жительства
Неизвестно
Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
после 1860
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