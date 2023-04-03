Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Таранов Григорий
Отец ребёнка: Таранов Василий
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Таранов Василий
Рождение ребёнка
28.06.1857
Сын: Таранов Сергий
Отец ребёнка: Таранов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Таранов Василий
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
после 1860