Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: не указан
Мать: не указана
Тимофей (ок. 1670 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда. О жене его данных нет. Дети1 : Евдокия, супруга священника Семена Климентовича... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1695
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно