Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: не указан

Мать: не указана

Тимофей (ок. 1670 - ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Священник села Ильинского в Поречье Угличского уезда. О жене его данных нет. Дети1 : Евдокия, супруга священника Семена Климентовича... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1695

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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