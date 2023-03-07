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Дарья Степанова

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Место рождения

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

01.03.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1820 г.р.

Мать

Вычислено 1829 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
01.03.1858 ст.

Отец: Степан Прокопиев

Мать: Ирина Иванова

Трещелинка, Псковский уезд, Псковская губерния
Казенного ведомства деревни Трищелинка крестьянин Степан Прокопьев и законная жена его Ирина Иванова, оба православного вероисповедания. Восприимниками были: Того же ведомства деревни Тальца крестьяни... Показать все
Смерть
Неизвестно
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