(Софронова) Дарья Ипатиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Софронова) Дарья Ипатиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Софронов Потап Егорович

Рождение ребёнка
13.12.1892

Дочь: Кудымова (Софронова) Ульяна (Юлиания) Потаповна

Отец ребёнка: Софронов Потап Егорович

Сидорова

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