Зайетдинова (Зайетдинова) Зяйнап
Место рожденияс.Андреевка
Дата рождения06.02.1908
Дата смерти31.07.1986
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Разяпов Айса
Рождение ребёнка
14.03.1935
Рождение ребёнка
14.03.1935
Рождение ребёнка
29.10.1937
Смерть
31.07.1986
Похороны
Неизвестно