Зайетдинова (Зайетдинова) Зяйнап — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайетдинова (Зайетдинова) Зяйнап

Зайетдинова (Зайетдинова) Зяйнап

Место рождения

с.Андреевка

Дата рождения

06.02.1908

Дата смерти

31.07.1986

Пол

Женский

Отец

Мать

Около 1885 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1908

Отец: Соколов Зайнетдин

Мать: Соколова (Салахетдинова) Зульфиджа Абдюхан Кызы

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Разяпов Айса

Рождение ребёнка
14.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разяпов Айса

Рождение ребёнка
14.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разяпов Айса

Рождение ребёнка
29.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Разяпов Айса

Смерть
31.07.1986
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.