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(Серик) Васса Никифоровна

Место рождения

Рудневка, Сумська область

Дата рождения

21.08.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1905 ст.

Отец: Серик Никифор Михайлович

Мать: Серик Марфа Вениаминовна

Рудневка, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9X-1?i=741&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
22.08.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно
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