Карманова (Волкова) Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения03.07.1897
Дата смерти10.01.1985
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1897
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Бабина (Карманова) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Карманов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1931
Сын: Карманов Александр Андреевич
Отец ребёнка: Карманов Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
26.07.1934
Сын: Карманов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Карманов Андрей Васильевич
Смерть
10.01.1985
Похороны
Неизвестно