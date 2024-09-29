Карманова (Волкова) Марфа Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова (Волкова) Марфа Петровна

Место рождения

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

03.07.1897

Дата смерти

10.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

AK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1897

Отец: Волков Петр Фаддеевич

Мать: Волкова Матрена Кондратьевна

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Бабина (Карманова) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Карманов Андрей Васильевич

Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Карманов Александр Андреевич

Отец ребёнка: Карманов Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
26.07.1934

Сын: Карманов Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Карманов Андрей Васильевич

Смерть
10.01.1985
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Похороны
Неизвестно
Маресево, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

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