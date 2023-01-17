Кубрак (Педань) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Педань Василий
Мать: Педань Неонила
Рождение ребёнка
13.02.1958
Дочь: Бойченко Мария
Отец ребёнка: Кубрак Михаил
Рождение ребёнка
11.06.1959
Дочь: Наталья
Отец ребёнка: Кубрак Михаил
Рождение ребёнка
14.11.1960
Сын: Кубрак Николай
Отец ребёнка: Кубрак Михаил
Рождение ребёнка
23.04.1964
Дочь: Овчарова Анна
Отец ребёнка: Кубрак Михаил
Смерть
Неизвестно