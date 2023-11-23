Яков Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Гавриил Кузьмин
Мать: Татьяна Яковлева
Яков Гаврилович (1792 — ?) Родился 28 апреля 1792 года в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. Дьячок села Гематова Любимского уезда. Впоследствии исключен из духовного зва... Показать все
Бракосочетание
03.06.1810
Жена: Феодосия Алексеева
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Феодосия Алексеева
Смирнов Андрей Яковлевич (1823 — 1870) Родился в семье дьячка села Гематова Любимского уезда Якова Гавриловича. По увольнении из низших школ, определен в 1842 году. Дьячок села Дмитриевского Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно