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Яков Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Гавриил Кузьмин

Мать: Татьяна Яковлева

Яков Гаврилович (1792 — ?) Родился 28 апреля 1792 года в семье дьякона села Тутанова Пошехонского уезда Гавриила Кузьмича. Дьячок села Гематова Любимского уезда. Впоследствии исключен из духовного зва... Показать все
Бракосочетание
03.06.1810

Жена: Феодосия Алексеева

Рождение ребёнка
1823

Сын: Смирнов Андрей Яковлев

Мать ребёнка: Феодосия Алексеева

Смирнов Андрей Яковлевич (1823 — 1870) Родился в семье дьячка села Гематова Любимского уезда Якова Гавриловича. По увольнении из низших школ, определен в 1842 году. Дьячок села Дмитриевского Романов-Б... Показать все
Смерть
Неизвестно

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