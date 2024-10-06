Беляков Александр Петрович Около 1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляков Александр Петрович

Место рождения

Березницы, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1903 ст.

Дата смерти

Между 23.10.1941 и 31.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1876 г.р.

Мать

Около 1873 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.

Отец: Ломоносов Петр Кузьмин

Мать: Ломоносова (Молоткова) Екатерина Михайлова

Березницы, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Браковщик
Место жительства
Неизвестно
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Работа или профессия
Между 1920 и 23.10.1941
Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Место работы: Текстильная фабрика «Пролетарский Авангард» | Должность: Браковщик | Информация из Анкетного листа Ломоносова И.П. (п. 44)
Рождение ребёнка
10.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Назарова Александра Тимофеевна

Дудиха, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Между 23.10.1941 и 31.12.1941
Воинское звание: рядовой
Смерть
Между 23.10.1941 и 31.12.1941
Причина смерти: Пропал безвести

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