Беляков Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1903 ст.
Дата смертиМежду 23.10.1941 и 31.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1903 ст.
Работа или профессия
Неизвестно
Браковщик
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Между 1920 и 23.10.1941
Место работы: Текстильная фабрика «Пролетарский Авангард» | Должность: Браковщик | Информация из Анкетного листа Ломоносова И.П. (п. 44)
Рождение ребёнка
10.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Назарова Александра Тимофеевна
Дудиха, Вышневолоцкий муниципальный район, Тверская область
Военная служба
Между 23.10.1941 и 31.12.1941
Воинское звание: рядовой
Смерть
Между 23.10.1941 и 31.12.1941
Причина смерти: Пропал безвести