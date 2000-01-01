Приходько (Буданова) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.07.1906
Сын: Приходько Федор Никифорович
Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович
Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
22.09.1907
Сын: Приходько Иван Никифорович
Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович
Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
17.02.1910
Сын: Приходько Кузьма Никифорович
Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович
Полтавская область, Годячски район, село Моровщина
Рождение ребёнка
03.08.1914
Дочь: Мария Никифоровна
Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович
Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
01.12.1917
Сын: Приходько Петр Никифорович
Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Приходько Василий Никифорович
Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Приходько Никифоровна
Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Село Возвиженское, Киевская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно