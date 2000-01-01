Приходько (Буданова) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Приходько (Буданова) Прасковья Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.07.1906

Сын: Приходько Федор Никифорович

Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович

Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
22.09.1907

Сын: Приходько Иван Никифорович

Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович

Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
17.02.1910

Сын: Приходько Кузьма Никифорович

Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович

Полтавская область, Годячски район, село Моровщина
Рождение ребёнка
03.08.1914

Дочь: Мария Никифоровна

Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович

Село Возвиженское, Киевская область
Рождение ребёнка
01.12.1917

Сын: Приходько Петр Никифорович

Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович

Рождение ребёнка
1917

Сын: Приходько Василий Никифорович

Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович

Рождение ребёнка
1923

Дочь: Приходько Никифоровна

Отец ребёнка: Приходько Никифор Гаврилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Никифор Гаврилович

Село Возвиженское, Киевская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Приходько Никифор Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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