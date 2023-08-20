Малова (Карцева) Валентина Аполиэктовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малова (Карцева) Валентина Аполиэктовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1934

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1934

Отец: Карцев Апполиект (Полиевкт (Полиевкт/Поликарп) Дмитриевич

Мать: Карцева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
15.04.1956

Дочь: Корешкова Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Малов Владимир Васильевич

Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сулиманова Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Малов Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малов Владимир Васильевич

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