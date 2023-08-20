Малова (Карцева) Валентина Аполиэктовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1934
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1934
Рождение ребёнка
15.04.1956
Дочь: Корешкова Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Малов Владимир Васильевич
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сулиманова Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Малов Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно