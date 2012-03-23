Кравченко Владимир Иванович 01.11.1947 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1947

Дата смерти

23.03.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЯА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947

Отец: Кравченко Иван Васильевич

Мать: Кравченко Мария Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко (Мирошниченко) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
30.12.1969

Сын: Кравченко Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Кравченко (Мирошниченко) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
26.07.1972

Дочь: Архипенко Светлана Владимировна

Мать ребёнка: Кравченко (Мирошниченко) Людмила Васильевна

Смерть
23.03.2012

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