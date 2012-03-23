Кравченко Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1947
Дата смерти23.03.2012
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1947
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1969
Сын: Кравченко Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Кравченко (Мирошниченко) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
26.07.1972
Дочь: Архипенко Светлана Владимировна
Мать ребёнка: Кравченко (Мирошниченко) Людмила Васильевна
Смерть
23.03.2012