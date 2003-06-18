Плотникова (Плотникова) Виктория Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова (Плотникова) Виктория Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.2003

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2003

Отец: Плотников Роман Юрьевич

Мать: не указана

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