Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1849

Дата смерти

До 1880

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1867

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Иван младший

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
без фамилии
Рождение ребёнка
29.06.1871

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Иван младший

Рождение ребёнка
29.06.1871

Дочь: Соломахина Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Иван младший

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
у отца уже есть фамилия Просецких
Смерть
До 1880
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