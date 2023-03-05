Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1849
Дата смертиДо 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1867
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Иван младший
без фамилии
Рождение ребёнка
29.06.1871
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Иван младший
Рождение ребёнка
29.06.1871
Дочь: Соломахина Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Иван младший
у отца уже есть фамилия Просецких
Смерть
До 1880