Мустафин Мухамедша — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мустафин Мухамедша

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ХБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Мустафин Фатих Мухамеджанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мустафин Фярид Мухамеджанович

Мать ребёнка: не указана

Октябрьское, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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