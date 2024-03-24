Баширов Вагиз Абдурахманович
Место рождения
Дата рождения15.08.1921
Дата смертиОколо ?.09.1993
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1921
Рождение ребёнка
1949
Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
?.02.1952
Дочь: Сираева Галия Вагизовна
Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.04.1955
Дочь: Минуллина Сания Вагизовна
Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
16.07.1958
Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна
Работа или профессия
По ?.05.1959
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
учитель
Работа или профессия
По ?.05.1959
учитель математики, завуч
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна
Работа или профессия
Неизвестно
Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
учитель, завуч
Образование
Неизвестно
Батырево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Педагогическое училище
Образование
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Чебоксарский педагогический институт, физико-математический факультет
Смерть
Около ?.09.1993
Похороны
Неизвестно