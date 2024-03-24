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Баширов Вагиз Абдурахманович

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Место рождения

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.08.1921

Дата смерти

Около ?.09.1993

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1921

Отец: Баширов Абдурахман Габдрахман, Абдрахман Шарафутдинович

Мать: Баширова Шамиля

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1949

Сын: Баширов Шаукят Вагизович

Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
?.02.1952

Дочь: Сираева Галия Вагизовна

Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
20.04.1955

Дочь: Минуллина Сания Вагизовна

Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна

с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
Рождение ребёнка
16.07.1958

Сын: Баширов Ринат Вагизович

Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна

Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
По ?.05.1959
с.Токаево Комсомольского района Чувашской АССР
учитель
Работа или профессия
По ?.05.1959
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
учитель математики, завуч
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Рустам Вагизович

Мать ребёнка: Баширова Асия Галяутдиновна

Работа или профессия
Неизвестно
Урмаево, Комсомольский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
учитель, завуч
Образование
Неизвестно
Батырево, Батыревский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Педагогическое училище
Образование
Неизвестно
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия
Чебоксарский педагогический институт, физико-математический факультет
Смерть
Около ?.09.1993
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Чутеево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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