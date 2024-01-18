Малютин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малютин Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малютин Алексей Алексеевич

Мать: Малютина Аграфена (Агриппина) Ивановна

Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.

Дочь: Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Малютина Евдокия Артемовна

Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.

Сын: Малютин Василий Николаевич

Мать ребёнка: Малютина Евдокия Артемовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малютина Евдокия Артемовна

Смерть
Неизвестно
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