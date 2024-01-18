Малютин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1883 ст.
Дочь: Анастасия Николаевна
Мать ребёнка: Малютина Евдокия Артемовна
Рождение ребёнка
26.07.1886 ст.
Сын: Малютин Василий Николаевич
Мать ребёнка: Малютина Евдокия Артемовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно