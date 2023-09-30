Гладун (Литвиненко) Параскева Прокофиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладун (Литвиненко) Параскева Прокофиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Литвиненко Прокофий Ерофеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гладун Феоктист Осипов

Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна

Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: (Гладун) Евгения Осиповна

Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов

Рождение ребёнка
08.12.1876

Дочь: (Гладун) Анна Осипова

Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов

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