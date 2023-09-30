Гладун (Литвиненко) Параскева Прокофиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Литвиненко Прокофий Ерофеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Шкурка (Гладун) Лукия Осиповна
Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: (Гладун) Евгения Осиповна
Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов
Рождение ребёнка
08.12.1876
Дочь: (Гладун) Анна Осипова
Отец ребёнка: Гладун Осип Кирилов