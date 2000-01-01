Ковальчук Марфа Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1933
Сын: Ковальчук Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковальчук Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Раиса Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Зоя Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковальчук Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?
Смерть
Неизвестно