Ковальчук Марфа Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковальчук Марфа Емельяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельян

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
15.10.1933

Сын: Ковальчук Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальчук Петр Андреевич

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковальчук Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Раиса Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Зоя Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковальчук Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ковальчук Андрей Николаевич/Елистратович?

Смерть
Неизвестно
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