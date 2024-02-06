Пашков Аким Никифорович
Место рожденияд. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пашков Никифор
д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1677
Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно