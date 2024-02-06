Пашков Аким Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашков Аким Никифорович

Место рождения

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пашков Никифор

Мать: не указана

д. Правороцкий колодезь, Обоянский уезд, Курская Губерния, Российская Федерация
Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Пашков Василий Акимович

Мать ребёнка: не указана

Шипы, Обоянский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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