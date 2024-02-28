Чашникова Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чашникова Ефросиния

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

БМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Чашникова Василиса Петровна

Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Чашникова Матрёна??? Петровна

Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Чашникова Варя Петровна

Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Чашников Трофим Петрович

Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чашников Петр Егорович

Смерть
Неизвестно
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