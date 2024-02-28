Чашникова Ефросиния
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Чашникова Василиса Петровна
Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Чашникова Матрёна??? Петровна
Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Чашникова Варя Петровна
Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович
Рождение ребёнка
1918
Отец ребёнка: Чашников Петр Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно