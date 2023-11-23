Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1754
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
Отец: Яков Васильев
Мать: Василиса Матвеева
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Ирина Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Николаев
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Анна Иосифова
Отец ребёнка: Иосиф Николаев
Рождение ребёнка
1780
Сын: Борис Иосифов
Отец ребёнка: Иосиф Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иосиф Николаев
Смерть
Неизвестно