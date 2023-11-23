Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1754

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Яков Васильев

Мать: Василиса Матвеева

Рождение ребёнка
1776

Дочь: Ирина Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Николаев

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Анна Иосифова

Отец ребёнка: Иосиф Николаев

Рождение ребёнка
1780

Сын: Борис Иосифов

Отец ребёнка: Иосиф Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иосиф Николаев

Смерть
Неизвестно
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