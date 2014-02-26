Гончарова Анастасия Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Анастасия Станиславовна

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Место рождения

Иваново, Иваново, Ивановская область

Дата рождения

26.02.2014

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2014

Отец: Гончаров Станислав Николаевич

Мать: Гончарова Мария Сергеевна

Иваново, Иваново, Ивановская область
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