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Гончарова Анастасия Станиславовна
Гончарова Анастасия Станиславовна
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Место рождения
Иваново
, Иваново, Ивановская область
Дата рождения
26.02.2014
Пол
Женский
Отец
Гончаров Станислав Николаевич
1983 г.р.
Мать
Гончарова Мария Сергеевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.2014
Отец:
Гончаров Станислав Николаевич
Мать:
Гончарова Мария Сергеевна
Иваново
, Иваново, Ивановская область
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