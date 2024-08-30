Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти24.06.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1858
Рождение ребёнка
29.03.1862
Дочь: Феофанова (Ступина-Воробьева) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1864
Сын: Ступин-Воробьев Иван Андреевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
02.08.1865
Дочь: Коровина (Ступина-Воробьева) Вера Андреевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
17.05.1871
Сын: Ступин-Воробьев Илья Андреевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
21.07.1872
Дочь: (Ступина-Воробьева) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
07.09.1875
Сын: Ступин-Воробьев Никита Андреевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Рождение ребёнка
15.11.1877
Сын: Ступин-Воробьев Николай Андреевич
Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович
Смерть
24.06.1892