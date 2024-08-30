Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ступина-Воробьева (Кубова) Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

24.06.1892

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1858

Муж: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.03.1862

Дочь: Феофанова (Ступина-Воробьева) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
25.01.1864

Сын: Ступин-Воробьев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
02.08.1865

Дочь: Коровина (Ступина-Воробьева) Вера Андреевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
17.05.1871

Сын: Ступин-Воробьев Илья Андреевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.07.1872

Дочь: (Ступина-Воробьева) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.09.1875

Сын: Ступин-Воробьев Никита Андреевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.11.1877

Сын: Ступин-Воробьев Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ступин-Воробьев Андрей Иванович

Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
24.06.1892
Воржа, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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